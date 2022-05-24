В Коломне задержали героинового наркокурьера

Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщила интернет-изданию «Подмосковью сегодня» о задержании сотрудниками полиции УМВД России по округу Коломна подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.
26-летнего уроженца республики Центральной Азии задержали рядом с домом на Советской улице.
При себе у злоумышленника был телефон с фотографиями и адресами мест закладок наркотиков. По прибытии на указанный адрес сотрудники нашли сверток с порошком массой почти 2,5 килограмма.
Оказалось оборот наркотиков подработка мужчины, которую он нашел через телеграм-канал. Его задачей было перевезти запрещенное вещество в Мытищи.
Подозреваемого отправили под стражу и возбудили уголовное дело.