В Коломне задержали героинового наркокурьера

Аргументы Недели → Общество 13+

24 мая 2022, 21:45

Фото: pixabay.com

Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщила интернет-изданию «Подмосковью сегодня» о задержании сотрудниками полиции УМВД России по округу Коломна подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.



26-летнего уроженца республики Центральной Азии задержали рядом с домом на Советской улице.



При себе у злоумышленника был телефон с фотографиями и адресами мест закладок наркотиков. По прибытии на указанный адрес сотрудники нашли сверток с порошком массой почти 2,5 килограмма.



Оказалось оборот наркотиков подработка мужчины, которую он нашел через телеграм-канал. Его задачей было перевезти запрещенное вещество в Мытищи.



Подозреваемого отправили под стражу и возбудили уголовное дело.