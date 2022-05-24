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Аргументы Недели Общество 13+

В Коломне задержали героинового наркокурьера

, 21:45

В Коломне задержали героинового наркокурьера
Фото: pixabay.com

Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области сообщила интернет-изданию «Подмосковью сегодня» о задержании сотрудниками полиции УМВД России по округу Коломна подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

26-летнего уроженца республики Центральной Азии задержали рядом с домом на Советской улице.

При себе у злоумышленника был телефон с фотографиями и адресами мест закладок наркотиков. По прибытии на указанный адрес сотрудники нашли сверток с порошком массой почти 2,5 килограмма.

Оказалось оборот наркотиков подработка мужчины, которую он нашел через телеграм-канал. Его задачей было перевезти запрещенное вещество в Мытищи.

Подозреваемого отправили под стражу и возбудили уголовное дело.

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