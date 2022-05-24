Эксперт Гусаров объяснил, почему Россию не отключат от GPS

Аргументы Недели → Общество 13+

24 мая 2022, 21:34

Фото: pixabay.com

Великобритания и США в поиске альтернативы системы навигации GPS. Они считают, что Россия способна нарушить работу спутников, которые обеспечивают ее функционирование. Об этом в 23 мая сообщила у себя в газете The Times. Но главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров рассказал «Вечерней Москве», что если Россию отключат от GPS, то это нанесло немалый ущерб другим странам.

Специалист обратил внимание, что ухудшить сигнал GPS в определённых местах можно. Он считает, что спутники, работающие с GPS, полностью связаны с приборами на Земле.

«GPS — спутниковая группировка, которая глобально охватывает весь земной шар. Спутники находятся на определенном расстоянии и посылают сигналы на Землю, а уже наши приборы принимают эти сигналы от разных спутников и определяют местоположение. По сути, GPS находится в наших смартфонах, навигационных приборах и так далее. Определение координат тоже происходит на Земле», — отметил Гусаров.

От GPS никак не отключить от какой-то определённой страны. Если всё же спутники отключат над всей Россией, это коснётся половину земного шара. То есть если спутник находится над Турцией, Россия также получает от него сигнал, пояснил Гусаров.

Можно исказить качество сигнала, но эта тактика не подойдёт, чтобы обезвредить Россию, даже в условиях боевых действий.

«Можно ухудшить характеристики сигнала, снизив точность. Это делается и делалось раньше. Например, американцы применяли такую технологию в Ираке. Но непонятно, чего этим можно добиться в отношении России. Наши боевые системы не пользуются GPS — вместо нее задействуется ГЛОНАСС. На прифронтовой зоне можно искажать сигналы. Поскольку мы используем системы радиоэлектронной борьбы, противник не сможет пользоваться GPS. Мы же используем GPS только в гражданских целях: в навигаторах, в телефоне. Если предположить, что Россию отключат от GPS с целью изменения ситуации на фронте, то они ничего не достигнут и сами останутся слепыми», — объяснил специалист.

Российские самолеты также пользуются GPS, но эта система только помогает пилотам при ориентировании. При этом GPS задействуется во время полета, тогда как при посадке самолет связывается с наземными навигационными системами в обход GPS.

В мире существует четыре навигационные системы: европейская, американская, российская и китайская. При этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин говорил о продаже смартфонов в совместимости с системой ГЛОНАСС, но мало шансов, что до этого может дойти.