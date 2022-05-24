Украинских беженцев в Латвии перестали кормить бесплатно

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24 мая 2022, 15:45 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: pixabay.com

Сегодня, 24 мая, Латвия прекратила услуги по обеспечению питанием большого числа украинских беженцев. Официально!



В сообщении говорится, что с 24 мая будет прекращено обеспечением продуктами питания большинства украинских беженцев в Латвии.



3 марта Сейм Латвии принял поправки к закону о поддержке гражданского населения в течение 90 дней с момента их прибытия в Латвию. Более того, часть украинских беженцев была размещена в туристических объектах, например, гостиницах, разумеется, бесплатно.



Как поясняет Латвийская Ассоциация гостиниц и ресторанов, «украинских беженцев не только размещали, но и кормили за свой счет»…



Позвольте!!! Еще месяц назад, когда эта информация стала доходить до латвийцев, то многие местные жители были удивлены - справно питаются аж три раза в день в «ресторациях» при гостиницах! Так этих жителей правительство называло и провокаторами, и врагами безопасности… А теперь об этом пишут все латышские СМИ!!! Как такое может быть? В Латвии – может!



Что удалось узнать Балтийскому бюро «АН» из личных источников о беженцах из Украины?



Если честно, то я была шокирована! Повторяю, личные, но хорошие источники!



Оказывается, украинские беженцы могли бесплатно отовариваться в местных супермаркетах «Rimi». Да, набирали корзину продуктов, у кассы показывали украинский паспорт и – все бесплатно!



Ладно, я понимаю, что есть хочется, да и человеку помогает человек, но почему же тогда бесплатные услуги были в салонах красоты? Например, стрижка, маникюр, педикюр… Это первая необходимость для украинок? Возможно! Это же Европа и тут много мужчин… И совсем неважно, что женатых!



Хорошо, я понимаю, что некоторые салоны красоты решили так помочь психологически украинским дамам – хорошо! Но почему от этого страдают другие салоны, которые не пошли на подобный шаг?



Объясняю. Я в субботу посетила салон красоты – войдя в кабинет мастера маникюра, увидела расстроенного специалиста… Разумеется, спросила – «что случилось?» Оказывается, она только что обслужила украинку – маникюр, педикюр и… оплату не получила… Украинская дама после окончания процедур, встала, показала паспорт и ушла!



Знаете, что расстроило мастера?



То, что украинка, садясь в кресло, как клиентка, ничего не сказала – молча села, а потом, получив услуги, ушла!



«Наши девочки теперь стараются распознать таких женщин и «не брать» их… А я вот из своего кармана платить должна – почему. Разве, если бы у нас было горе, то могли бы мы получать у них такие услуги?»



Нет, не могли! Каждый человек на Украине думает прежде о своем доходе, семье, а потому и в убыток не будет ничего делать! Я имела отношения с украинцами и очень, очень хорошо знаю, что говорю!



И это не самое главное – салоны!



Меня просто шокировал рассказ одной представительницы из социального обеспечения Латвии – когда стали поступать украинские беженцы, то систематического учета выплат, увы, не было… Вернее, если беженец получил материальную помощь от самоуправления Риги, то, например, в Даугавпилсе или Юрмале об этом неизвестно… Все просто – общая компьютерная система, увы, была недоработана! Этим пользовались, по мнению государственного служащего, украинские беженцы – получали пособия, например, в Риге, и уезжали, например, в Вентспилс за «новыми» пособиями… Круто, однако?



Я уверена, что государственные организации, например, министерство благосостояния Латвии, знало об этом, но молчали… А, кто долги отдавать будет? Конечно, латвийцы!



Скажу так! Если я хочу кому-то помочь – помогаю тихо! Из последних «новостей» я понимаю, что во мне закипает злость! От чего? От хамства, наглости и непорядочности!



Как я понимаю, не единственная… Все помнят историю, когда украинскую беженку приютила семейная пара из Британии, и которая, не моргнув глазом, увела мужа из семьи, несмотря на маленьких детей… Вдумайтесь, жила в доме и просто пакостила…



Кстати, в Латвии мало находятся латвийцев, которые бы, даже за оплату от государства, сдавали бы жилье украинцам… Не хотят. Да и с работой для украинцев – проблемы – не могут найти… Это говорит о чем-то?



Интересно, что же дальше будет, когда «европейская свобода» подорожает для украинцев?