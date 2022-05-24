Андрей Бочкарёв: Реализацию городских строительных программ в Москве планируется ускорить

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24 мая 2022, 15:42

Бочкарев А.Ю. Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что темпы реализации городских строительных программ в столице планируется ускорить.



«Программы городского развития в Москве – очень сбалансированные. Мэр Москвы Сергей Собянин еще 12 лет назад принял решение, что программа развития транспортной инфраструктуры должна выполняться в первую очередь. И мы две трети наших усилий – финансовых, административных, направляли на возведение объектов транспортной инфраструктуры – дорог, мостов, развязок, метрополитена, железнодорожной инфраструктуры», – рассказал Андрей Бочкарёв.



По его словам, в будущем работа в этом направлении будет продолжена в прежних объемах.



«Более того, мэр нам ставит задачу – по возможности ускориться в строительстве, потому что каждый введенный объект дает импульс экономическому развитию города. Именно поэтому мы все эти годы ускоряли строительство, чтобы объекты вводились как можно раньше», – добавил Андрей Бочкарёв.



Он отметил, что в прежнем объеме продолжится и реализация других программ развития города – строительства объектов здравоохранения, образования, спорта, жилья.



«Также мы наращиваем темпы реализации программы реновации, чтобы как можно быстрее объекты вводить в строй. Мы полностью обеспечены финансированием, принимаются меры для того, чтобы сделать его совершенно независящим от каких-либо внешних факторов. Программа будет реализована, мэр лично контролирует ее реализацию, и мы обеспечим ввод объектов в эксплуатацию в срок либо даже раньше», – подчеркнул Андрей Бочкарёв.



Заместитель мэра столицы отметил, что программа реновации – беспрецедентный по масштабам мегапроект, опыта реализации которого нет ни в одной стране мира.



«При этом реновация – социально важный проект. Люди переезжают в совершенно новое для себя пространство для жизни. Это кардинально меняет качество жизни не только участников программы, но и других жителей района, потому что окружающая территория также преображается», – заключил Андрей Бочкарёв.



