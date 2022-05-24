Депутат Сейма Айнар Латковскис: Памятник в парке Победы будет снесен до 18 ноября

Совершенно очевидно, что памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков не дает покоя националистам Латвии! Единственное, о чем они думать могут – как побыстрее демонтировать монумент. Похоже, месяц и число уже определены – до 18 ноября.
Памятник хотят снести до дня Независимости Латвии. Вот такой «подарок» решили себе сделать националы – мол, 18 ноября – день нашей независимости, и мы отомстили СССР, России, Кремлю! Да, такие открытые желания «греют» поклонников латышских легионеров СС!
Депутат Сейма Айнарс Латковскис заявил:
«В ближайшие дни парламентская комиссия разработает законопроект, который относится конкретно к данной сфере – демонтажу монументов советского наследия. И будет определена дата сноса памятника в парке Победы. До 18 ноября этого года».
Посмотрите, как торопятся националисты Латвии? Если проводить демонтаж памятника Освободителям Риги по установленным законам, то снос монумента затянулся бы. А так «возник» новый закон, который «состряпали» правящие националы под шумок спецоперации, который позволяет гораздо раньше, чем год, например, «ликвидировать» памятник.
Интересно, чтобы принять законопроект о пенсиях, националисты обсуждают это в Сейме месяцами, иногда годами, а в данном случае – моментально!
Кстати, в Брюсселе латышские националисты несколько лет назад установили памятник латышским легионерам СС, военнопленным латышам, которые служили на стороне нацистской Германии… ЕС, простите, «чухнул», что этот памятник, который называется… «улей» - «не есть хорошо!», и решили его убрать с глаз долой! Уже практически год латышские националисты, которые, разумеется, заседают в ЕП, пытаются «отстоять» свой «шедевр» - не получается! Ну, не смогли они убедить «непонятливую» комиссию ЕП, что латышские легионеры СС – «херои!» Как заявила евродепутат от Латвии Инесе Вайдере – «не понимают нюансы истории Латвии!»
Вона как! Нынче в Латвии военные преступники, входящие в организацию, которую Нюрнбергский трибунал признал на веки вечные преступлением против человечности, оказались героями… Как такое может быть?
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