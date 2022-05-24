Композитор Раймонд Паулс: В ВОВ погибли миллионы

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24 мая 2022, 14:44 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: smi2.ru

Латвийские правящие националы буквально требуют, чтобы Маэстро Раймонд Паулс высказал свое мнение о спецоперации и о том, а надо ли сносить памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков? Латвийский композитор имеет четкое мнение, потому как жизненный опыт, талант и известность дают право говорить то, что Маэстро считает нужным.

«Я не хочу говорить о ситуации на Украине – не спрашивайте моего мнения. Вокруг памятника Освободителям Риги поднят слишком большой шум. Хочу сказать лишь одно: во Второй мировой войне погибли миллионы. Нужен компромисс, чтобы не терять память об этом. Зачем нас спрашивать, если сами все решили? Зачем? Это не тот вопрос, который надо решать годами. Сами решили… Решили, так убирайте! Но есть один момент, о котором стоит подумать. Оккупация – одно дело, другое – десятки миллионов погибших. Это ужасно, и из уважения к погибшим необходимо найти способ не потерять память о них».

Напомним, правящие националы озабочены тем, как быстрее взорвать памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Они называют его «памятник оккупантам» - иными словами, те, кто победил нацизм в 1945 г. (Красная Армия) и есть «оккупанты»… Видимо, для латвийских националов, нацистская Германия – «освободители»… Есть другое мнение?