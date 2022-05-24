РБК: Украинских ИT-специалистов увольняют из российских компаний

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24 мая 2022, 13:31 Источник: rbc.ru

Фото: pixabay.com

По информации источников РБК, российские компании начали увольнять или переводить на более «низкие» должности ИТ-специалистов украинского происхождения.



Службы внутренней безопасности особо пристально следят за сотрудниками, которые сами, либо их родственники, являются гражданами Украины, и рекомендуют не работать с такими специалистами либо «берут их на карандаш». В первую очередь это относится к сотрудникам, у кого есть доступ к критичным для бизнеса данным и сегментам инфраструктуры.



«Текущая ситуация довольно противоречивая. С одной стороны, в России наблюдается дефицит ИТ-специалистов, с другой — есть риски в виде диверсий, которые уже происходят в компаниях. К тому же вопрос не только в гражданстве — есть еще ряд критериев, которые могут повлиять на потенциальные диверсии внутри компании: работа иностранных спецслужб, вопрос политических убеждений сотрудника, наличие родственников на Украине», - отметил глава АНО «Информационная культура» Иван Бегтин.



В то же время представители «Яндекса», МТС, Ozon, Сбербанка и «Почты России» заверили, что не принимают кадровых решений исходя из национальности своих сотрудников, и не стали говорить, известно ли им о случаях увольнения или дискриминации украинских ИТ-специалистов в России.



Руководитель практики частного права юридической службы «Амулекс» Елена Проскурова сообщила, что на сотрудника с иностранным гражданством распространяется действие трудового законодательства России, по которому он может написать заявление об увольнении по собственному желанию. Если же увольнение происходит по инициативе работодателя, то последний может принять решение о сокращении штата или численности компании, но при этом все равно обязан предупредить сотрудника за два месяца и произвести все выплаты.



По словам эксперта, еще одним вариантом для увольнения является привлечение работника к дисциплинарной ответственности, но для этого нужны основания согласно Трудовому кодексу. Если сотрудник с другим гражданством уверен, что увольнение произведено с нарушением трудового законодательства, он вправе обратиться в суд и попытаться оспорить действия работодателя.



«Также для иностранных сотрудников есть другие специальные основания для увольнения. Например, окончание срока действия патента, полиса ДМС, аннулирование или окончание срока действия разрешения на временное проживание либо аннулирование разрешения вида на жительство», — отметила юрист. При этом прежде чем уволить иностранного работника по специальному основанию, необходимо отстранить его от работы на 30 дней, направив уведомление.



HeadHunter сообщает, что на их платформе размещено 9,2 тыс. резюме от 7,9 тыс. соискателей с гражданством Украины, которые ищут работу в России. Из этих резюме 1,2 тыс. относятся к ИТ-специальностям, треть — программисты и разработчики.



