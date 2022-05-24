Вынесен приговор участникам конфликта, в ходе которого сотрудник ДПС застрелил азербайджанца

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24 мая 2022, 12:18 Источник: Коммерсантъ

Фото: соцсети

Нападение на сотрудников ДПС в мае 2021 года в поселке Мошково под Новосибирском завершилось убийством одного из задержанных — 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева. В применении насилия в отношении полицейских и в их оскорблении обвиняли спутников погибшего — Руслана Курбанова и Илькина Исмаилова. Часть обвинений суд исключил, другие переквалифицировал. В итоге вместо затребованных гособвинением 12-ти лет Руслан Курбанов получил втрое меньше, Илькина Исмаилова вовсе освободили от наказания, поскольку он уже отбыл срок, пока шло следствие и суд. Дело в отношении бывшего автоинспектора, выстрелившего в задержанного, еще расследуется.



Вечером 28 мая экипаж ДПС в составе Александра Гусева и Дениса Букина дежурил на трассе Р-255 «Сибирь». Автоинспекторы попытались остановить автомобиль Toyota Mark-2 с темными стеклами, который ехал с выключенными фарами, но иномарка проехала мимо. Настигнуть нарушителя удалось только в райцентре Мошково. Руслан Курбанов отказался предъявить инспекторам документы, оскорблял их, а после и вовсе нанес им удары. Илькин Исмаилов также оскорблял сотрудников полиции и несколько раз их ударил.



Водитель Toyota Векил Абдуллаев схватил автоинспектора Александра Гусева за куртку, а тот, в свою очередь, достал пистолет, передернул затвор и начал заламывать задержанному руки, чтобы уложить его на капот. В этот момент произошел выстрел, пуля попала молодому человеку в голову. Он скончался в больнице 30 мая.



Александр Гусев был задержан. В отношении него было возбуждено дело о превышении должностных полномочий.



Жители Новосибирска разместили в интернете петицию с требованием освободить задержанного. В ход следствия вмешался глава СК РФ Александр Бастрыкин, который распорядился передать дело в центральный аппарат своего ведомства. После этого Гусева освободили под подписку о невыезде, под стражей оказались Руслан Курбанов и Илькин Исмаилов, которым предъявили обвинение в применении насилия в отношении полицейских и их оскорблении.



Тем временем в деле появился новый эпизод. Житель Новосибирска Евгений Кривошеев узнал в одном из арестованных своего обидчика. В октябре 2020 года Кривошеев сделал замечание Руслану Курбанову, припарковавшему свой Lexus на газоне. Владеющий бойцовскими приемами Руслан Курбанов якобы сбил мужчину с ног, затем к избиению подключился брат Курбанова Турал. Угрожая убийством, они потребовали у пострадавшего деньги. Следствие квалифицировало это как разбой.



В понедельник, 23 мая, в суде был оглашен приговор. Обвинение в разбойном нападении на Евгения Кривошеева суд переквалифицировал на ст. 115 (причинение легкого вреда здоровью) и ст. 119 УК РФ (угроза убийством), посчитав, что следствию не удалось собрать доказательств того, что обвиняемыми двигали корыстные мотивы. После потасовки, говорится в деле, нападавшие сразу ушли, ничего не забрав у потерпевшего. Ст. 319 УК об оскорблении представителя власти суд вовсе исключил. Руслану Курбанову по ст. 318, ст. 119 и ст. 115 присудили 4 года 1 месяц в колонии-поселении, Илькину Исмаилову по ст. 318 – 1 год 5 месяцев колонии-поселения, Туралу Курбанову по ст. 115 УК РФ — штраф 30 тыс. руб. Последних двух освободили от наказания, засчитав время их нахождения под стражей. Дело в отношении экс-сотрудника ДПС Александра Гусева, выстрелившего, по версии следствия, в задержанного, еще расследуется.



