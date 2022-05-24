Южноуральских строителей научат создавать виртуальные копии будущих зданий

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

24 мая 2022, 12:08 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Технология информационного моделирования позволяет ускорить процесс и полностью проработать инфраструктуру объекта.

В Челябинске состоится практикум, посвященный применению технологий информационного моделирования (ТИМ) в строительной отрасли. Участниками мероприятия могут стать представители организаций, задействованных в проектировании, строительстве и эксплуатации зданий.

В качестве экспертов выступят сотрудники Минстроя России; Федерального центра нормирования; стандартизации и технической оценки соответствия; управления капитального строительства Администрации города Челябинска; технические заказчики. Они поделятся со слушателями самой актуальной информацией, представят существующие отечественные решения, приведут примеры использования технологии моделирования на Южном Урале, обсудят переход на ТИМ в нынешних условиях.

Добавим, что с 1 января этого года в России произошел переход на технологии информационного моделирования в строительстве при реализации государственных проектов. Для проектировщиков по госконтрактам использование 3D моделей станет обязательным в марте 2023 года.

Вход бесплатный. Более подробная информация о семинаре представлена на сайте.

Добавим, что организатором семинара выступила компания «Аскон-Урал» при поддержке министерства цифровых и информационных технологий Челябинской области.