Зачем создаётся аналог пионерской организации

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24 мая 2022, 11:59

В Госдуме предложили создать Российское движение детей и молодёжи – аналог советской пионерской организации. Фактически, РДДМ «отменит» постсоветскую Россию, в конституции которой никакая идеология не может считаться государственной.



Задача новой пионерии – реализация патриотических воспитательных проектов. Её формальной главой должен стать президент РФ. По данным ВЦИОМ, инициативу депутатов однозначно поддерживает большинство учителей и родителей – 61% и 54% соответственно. Ещё большее число граждан оценивают её скорее положительно.



Создание РДДМ повлечёт за собой возрождение госидеологии: уже сейчас некоторые патриоты и консерваторы требуют удалить положение о её запрете из конституции. Необходимость учреждения новой пионерской организации объясняется тем, что сейчас школа и семья не справляются с воспитанием детей в духе традиционных ценностей и патриотизма. Эти понятия обретают в российской общественной и политической среде всё более чёткие контуры. Первое сводится к неприятию либерализма и западных нравственных установок, второе означает антиамериканизм и антизападничество.



Эксперты прогнозируют, что к этим двум основным установкам отечественной государственной идеологии на фоне текущих событий добавится и понятие антинацизма. Пока система не отличается стройностью и её вряд ли можно сравнить с идеологической машиной советской эпохи. Тем не менее такой основы вполне достаточно для индоктринации подрастающего поколения.