Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

Беглов заявил, что Санкт-Петербург и Мариуполь станут городами-побратимами

, 11:56 Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Беглов заявил, что Санкт-Петербург и Мариуполь станут городами-побратимами
Дворцовая площадь в Петербурге, pixabay.com

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утром во вторник, 24 мая, заявил, что Северная столица России и Мариуполь станут городами-побратимами. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава ДНР Денис Пушилин в рамках телефонного разговора обсудили установление побратимских связей между Северной столицей России и Мариуполем.

Беглов подчеркнул, что два вышеуказанных города имеют не только развитую портовую инфраструктуру, но и мощнейший промышленный потенциал.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram