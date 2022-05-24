Беглов заявил, что Санкт-Петербург и Мариуполь станут городами-побратимами

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утром во вторник, 24 мая, заявил, что Северная столица России и Мариуполь станут городами-побратимами. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава ДНР Денис Пушилин в рамках телефонного разговора обсудили установление побратимских связей между Северной столицей России и Мариуполем.
Беглов подчеркнул, что два вышеуказанных города имеют не только развитую портовую инфраструктуру, но и мощнейший промышленный потенциал.