Беглов заявил, что Санкт-Петербург и Мариуполь станут городами-побратимами

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24 мая 2022, 11:56 Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Дворцовая площадь в Петербурге, pixabay.com

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утром во вторник, 24 мая, заявил, что Северная столица России и Мариуполь станут городами-побратимами. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава ДНР Денис Пушилин в рамках телефонного разговора обсудили установление побратимских связей между Северной столицей России и Мариуполем.

Беглов подчеркнул, что два вышеуказанных города имеют не только развитую портовую инфраструктуру, но и мощнейший промышленный потенциал.