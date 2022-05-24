Челябинских ребят в день защиты детей будут ждать в парке Гагарина

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

24 мая 2022, 11:15 Анна Семенова

Главный детский праздник в Челябинске отметят с размахом. Фото из архива редакции

Программа «Город детства» продлится до 19 часов.

1 июня в этом году выпадает на будний день, среду. Поэтому организаторы детского праздника приняли решение продлить мероприятие до 19 часов, чтобы получить кусочек радости успели все.

Основные события развернутся в парке им.Гагарина . Гостей ждет фестиваль «Город детства». Старт праздника – в 16:00. На сцене будут выступать творческие коллективы Южного Урала и артисты оригинального жанра. Ходулисты из театра «Манекен» устроят свой перформанс, непременно будут фокусы и гигантские мыльные пузыри.

Также в городском управлении культуры сообщили, что на территории парка будут организованы площадки с познавательными мастер-классами, научными опытами и архитектурной мастерской. Для любознательных юных челябинцев подготовили квест на тему Древнего мира и динозавров. А самым маленьким придутся по душе гигантские мишки. В конце мероприятия – дискотека!