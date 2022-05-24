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Аргументы Недели Общество 13+

Депутат Тумусов выразил мнение, что необходимости в возобновлении вакцинации от оспы в РФ нет

, 11:01

Депутат Тумусов выразил мнение, что необходимости в возобновлении вакцинации от оспы в РФ нет
прививка, pixabay.com

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Федот Тумусов во вторник, 24 мая, оценил идею о возможности возобновления в России вакцинации от натуральной оспы.

Ранее с соответствующим предложением выступил депутат ГД Иван Сухарев.

Федот Тумусов в беседе с RT подчеркнул, что беспокойство его коллеги о здоровье граждан Российской Федерации вызывает только уважение. Он, однако, заметил, что оспа обезьян, вспышка которой была зафиксирована ранее в некоторых странах мира, отличается от натуральной оспы, вследствие чего для защиты людей от этого заболевания может потребоваться определенная вакцина.

Тумусов заметил, что следует быть готовыми к старту процесса вакцинации, однако в настоящий момент необходимости в принудительности данной меры нет.

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