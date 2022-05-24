Южноуральский эксперт Марк Рискин: «Необходимость детской организации очевидна»

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

24 мая 2022, 06:28 Татьяна Михайлова

Фото: Экспертный клуб (Москва)

Воспитание подрастающего поколения должно базироваться на патриотических ценностях.

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам V съезда Российского движения школьников отметил, что воспитание детей должно основываться на ценностях патриотизма, уважения к отечественной культуре и истории. Это приоритетная общенациональная задача.

С момента своего создания РДШ стало большой и сплоченной командой единомышленников, в которую входят представители всех регионов страны.

Важность объединения подрастающего поколения России подчеркивают и общественники из Челябинской области.

«Необходимость детской организации очевидна, – уверен главный редактор газеты «Южноуральской панорамы». - После забытия пионерии и комсомола, несмотря на их заидеологизированность, они действительно были объединением и организацией».

«Если пионерам внедряли любовь к партии и коммунизму, новому поколению в современных реалиях необходимо прививать любовь к Родине и традициям», - добавил председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка Челябинской области Сергей Смышляев.