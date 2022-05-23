Россияне стали покупать импортные кнопочные телефоны

Аргументы Недели → Общество 13+

23 мая 2022, 20:01

Фото: pixabay.com

С начала 2022 года поставки кнопочных телефонов из-за рубежа выросли на 43% (3,5 млн устройств) по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает «АБН».

По данным аналитического центра GS Group, из-за того, что цены выросли, объем рынка мобильных телефонов увеличился на 10% и составил 197 млрд рублей.

Самыми востребованными кнопочными телефонами стали Inoi, F+ и BQ (1,9 млн устройств).

После того, как началась военная спецоперация на Украине, многие иностранные компании (в том числе американская Apple и южнокорейская Samsung) приостановили поставку смартфонов в РФ.

Также появились проблемы с логистикой и ценообразованием в начале марта, из-за этого в два раза упали поставки китайских Xiaomi, Huawei и Oppo.

Глава Минцифры РФ Максута Шадаев спрогнозировал сокращение в два раза к 2024 году доли пользователей техники продукции Apple в России.