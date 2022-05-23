Поисковики обнаружили в Истре обломки военного самолета

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23 мая 2022, 19:12

Фото: pixabay.com

В реке Истра поисковики нашли и подняли со дна части самолета периода Великой Отечественной войны. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

О месте, в котором могли находиться обломки, узнал документалист Алексей Никулин от местного жителя. Мужчина рассказал, что в детстве видел в реке крыло самолета. Благодаря металлоискателю получилось обнаружить шасси и части двигателя.

«Мы предварительно провели работу в архиве Минобороны и предполагаем, что это самолет 606-го легкобомбардировочного авиаполка, который был сбит 25 ноября 1941 года», - рассказал специалист научно-исследовательского центра ЛАИ Сергей Катков.

Поисковый отряд решил найти останки погибших летчиков и передать информацию о них родственникам. Чтобы это выяснить, группа нашла заводской номер самолета.

«Мы сейчас разыскиваем дубли по архивным документам, восстанавливая сведения о том, в какой части этот самолет воевал, ищем акты на списание», - отметил Катков.