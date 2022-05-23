Женщина из Подмосковья стала мамой в 15-й раз

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23 мая 2022, 18:45

Фото: pixabay.com

В Воскресенской областной больнице 38-летняя женщина родила двойню и стала мамой в 15-й раз. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Беременная поступила с отслойкой плаценты и обильным кровотечением, наши специалисты провели кесарево сечение, спасли и женщину, и детей, что важно - сохранили репродуктивную функцию», - рассказал главный врач Воскресенской областной больницы Юрий Райхман.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения Московской области, в результате кесарева сечения на свет появилась двойня – девочка весом 1660 граммов и ростом 43 сантиметра и мальчик 1750 граммов и 43 сантиметра. Теперь семья воспитывает 15 детей – 9 мальчиков и 6 девочек.

После кесарева новорождённых двойняшек перевели в Коломенский перинатальный центр, где выхаживают маловесных новорожденных. Там за малышами ухаживают заботливые врачи-неонатологи.

«Дети поступили в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, состояние было оценено как тяжелое. Проводилась респираторная терапия, медикаментозное лечение, кувезное выхаживание. После выписки малыши продолжат наблюдаться в отделении для детей раннего возраста, нуждающихся в динамическом наблюдении: им предстоят консультации узких специалистов, массаж, УЗИ, физиолечение», - рассказала главный врач Коломенского перинатального центра Татьяна Шаврак.