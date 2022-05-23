Диетолог Щетинина объяснила, для кого опасны петрушка, укроп, шпинат и другая зелень

Аргументы Недели → Общество 13+

23 мая 2022, 18:33

Фото: pixabay.com

При употреблении зелени и сырых продуктов с высоким содержанием витамина К нужно быть очень осторожным, так как эти продукты могут спровоцировать обострение некоторых заболеваний желудка, а при аллергии на них может даже привести к летальному исходу. Об этом рассказала «Вечерней Москве» врач диетолог-эндокринолог Елена Щетинина.

Щетинина утверждает, что продукты, имеющие зеленую пигментацию, а именно петрушка, лук, шпинат, кресс-салат и другие, могут есть практически все, так как они содержат полезные питательные вещества, витамины группы А, В, К и аскорбиновую кислоту.

«Пищевые волокна, содержащиеся в этих продуктах, замедляют всасывание жидкостей, холестерина и углеводов организмом. Поэтому эти продукты и считаются диетическими», – рассказала диетолог.

Но есть люди, которым не следует употреблять данные растения. У этих людей есть прямое противопоказание.

«Речь идет об аллергических реакциях на петрушку, зеленый лук и иные пищевые растения из этого разряда. Запрет связан не только с возможным ухудшением состояния, но и с тем, что каждый последующий прием продукта может стать последним», – объяснила Щетинина.

Также врач добавила, что при пищевой непереносимости стоит исключить продукт из своего рациона.

«Пищевая непереносимость отличается от аллергии тем, что является временным явлением и не приводит к летальности. Человеку достаточно сделать небольшой перерыв в приеме продукта, вызывающего ухудшение самочувствия, и спустя ориентировочно шесть месяцев можно постепенно их включать в блюда или есть в сыром виде», – утверждает диетолог.

Если употреблять зелень в большом количестве, то спровоцировать гастрит, язву желудка, мочекаменную болезнь, панкреатит.

Щетинина обратила внимание, что пациент, страдающий одним из этих вариантов недуга, может спровоцировать обострение болезни или вызвать приступ из-за злоупотребления этими продуктами.

Врач посоветовала ограничить употребление зелени и беременным женщинам, так как петрушка и иная зелень в больших количествах приводят к повышенному возбуждению плода.

Решить эту проблему можно. Чтобы снизить негативное воздействие этих продуктов, их стоит есть после термической обработки. Так можно «убить двух зайцев»: обезвредите продукт и не лишите себя источников полезных веществ и витаминов.