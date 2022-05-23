Профессор Ишевский предупредил о дефиците свинины в России

В России массово забивают свиней из-за нехватки заграничного корма и добавок, сообщает "АБН" доктор технических наук и профессор Александр Ишевский.
Доктор предупреждает, что в ближайшее время свинина может подорожать. Пока на рынок поступает оборотная свинина, но как только она кончится, плохое импортозамещениеи приведет к дефициту.
При скачке цен мясо свиней уйдет из ежедневного рациона. Поэтому, чтобы возместить белок в организме, эксперт рекомендует есть рыбу. Вот только цена у нее ничуть не ниже.
В целях экономии профессор советует заготавливать из мяса домашние полуфабрикаты, например, котлеты.