Профессор Ишевский предупредил о дефиците свинины в России

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23 мая 2022, 17:34

Фото: pixabay.com

В России массово забивают свиней из-за нехватки заграничного корма и добавок, сообщает "АБН" доктор технических наук и профессор Александр Ишевский.

Доктор предупреждает, что в ближайшее время свинина может подорожать. Пока на рынок поступает оборотная свинина, но как только она кончится, плохое импортозамещениеи приведет к дефициту.



При скачке цен мясо свиней уйдет из ежедневного рациона. Поэтому, чтобы возместить белок в организме, эксперт рекомендует есть рыбу. Вот только цена у нее ничуть не ниже.



В целях экономии профессор советует заготавливать из мяса домашние полуфабрикаты, например, котлеты.