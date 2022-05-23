Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

Профессор Ишевский предупредил о дефиците свинины в России

, 17:34

Профессор Ишевский предупредил о дефиците свинины в России
Фото: pixabay.com

В России массово забивают свиней из-за нехватки заграничного корма и добавок, сообщает "АБН" доктор технических наук и профессор Александр Ишевский.

Доктор предупреждает, что в ближайшее время свинина может подорожать. Пока на рынок поступает оборотная свинина, но как только она кончится, плохое импортозамещениеи приведет к дефициту.

При скачке цен мясо свиней уйдет из ежедневного рациона. Поэтому, чтобы возместить белок в организме, эксперт рекомендует есть рыбу. Вот только цена у нее ничуть не ниже.

В целях экономии профессор советует заготавливать из мяса домашние полуфабрикаты, например, котлеты.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

В мире