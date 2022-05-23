Бывшим руководителям Центра имени Хруничева ужесточили приговор

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23 мая 2022, 15:39 Источник: Коммерсантъ

Фото: соцсети

Приговор бывшему гендиректору ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева» (ГКНПЦ имени Хруничева) Александру Селиверстову и двум его экс-заместителям Виктору Ларину и Юрию Яковлеву оставлен в силе. Ранее они получили от четырех с половиной до пяти лет колонии общего режима за растрату более 100 млн руб. при закупках металла для производства ракет «Протон-М» и «Ангара». После рассмотрения жалоб в апелляционной инстанции Мосгорсуд даже ужесточил приговор, запретив осужденным занимать должности в госструктурах после освобождения.



Рассмотрение апелляционных жалоб проводилось чуть более года. При этом осужденных всё же этапировали в колонии. В итоге Александр Селиверстов общался с Мосгорсудом из Орла, Юрий Яковлев из пересыльного пункта в Ярославле во время этапа на Алтай, а Виктор Ларин из Омска.



Поводом для громкого уголовного дела о растрате стали контракты, заключенные ракетчиками в 2011–2013 годах с ООО «Компания "Металлресурс"» на поставку металла для изготовления ракет-носителей «Протон-М» и «Ангара» в рамках гособоронзаказа и федеральной космической программы. Как утверждали в ФСБ и СКР, руководители центра знали, что поставщик завышает цены, но закрывали на это глаза. Ущерб первоначально оценивался в 35 млн руб., но после проведения комиссионной экономической судебной экспертизы он возрос в три раза, так как наценка достигала 102%. Александр Селиверстов, ушедший к моменту начала расследования на повышение вице-президентом Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК), курирующим производство ракетной техники, и его бывшие замы свою вину категорически отрицали.



Они называли несостоятельными ссылки на завышение цен по сравнению с заводской, так как металл покупался у «Металлресурса» как лучшей компании-посредника по рыночным ценам, которые следствием и судом не изучались. Обращаться же напрямую к заводам ГКНПЦ не мог, поскольку те требовали стопроцентную предоплату, а в средствах центр был ограничен.



Отметим, что Виктор Ларин и Юрий Яковлев, которому на днях исполняется 70 лет, должны вскоре выйти на свободу, так как полностью отбыли наказание —в зачет пошли месяцы, проведенные под домашним арестом до суда и в СИЗО после него. При этом Александру Селиверстову надо отбыть в заключении еще порядка полугода.



