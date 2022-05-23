В России мало жести, её доставят из Белоруссии. Резонансные новости недели

Аргументы Недели → Общество 13+

23 мая 2022, 11:31 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.





В столице вместо «Москвича» будут производить «Пекиныч»?



Много шума наделало заявление Сергея Собянина о возобновлении производства автомобилей марки «Москвич» на столичном заводе «Рено» (Renault). Многие россияне искренне порадовались новости о планах по возрождению легенды отечественного автопрома. Нашлось и немало скептиков, которые эту идею раскритиковали. В то же время журналистам удалось выяснить, что власти столицы и Минпромторг РФ ведут переговоры с китайскими компаниями JAC Motors, FAW, BYD и возрождение «Москвича» хотели бы доверить именно им.



Эта новость подверглась бурному обсуждению в Сети. Некоторые россияне считают, что автомобиль, производимый умельцами из Китая, будет уместнее называть не «Москвич», а «Пекиныч» или «Пекинец».



Напомним, что ранее Минпромторг РФ заявил о переводе российских активов группы Renault в государственную собственность. В частности, завод «Рено Россия» оказался полностью под контролем властей Москвы.



Тем временем о провале программы импортозамещения в России заявил не кто иной, как глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.



«Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления, и во многих других сферах», - отметил сенатор.



Чуть ранее заявление на эту тему сделал Кирилл Кабанов, член Совета по правам человека при президенте РФ, председатель Национального антикоррупционного комитета.



«И даже сейчас у некоторых руководителей есть простое желание не добиваться нашей экономической независимости, а пересадить нашу промышленность, а вместе с ней экономику на новую, теперь китайскую «иглу», поменяв логистику закупок и «инвесторов». А если допустить, что в будущем американцы всё-таки додавят Китай или предложат ему более выгодные условия, что тогда?», - написал он в Telegram.



На прошлой неделе Росрыболовство заявило о нехватке в России жести для производства консервных банок. По данным «Рыбного союза», дефицит привел к тому, что стоимость тары выросла на 60-80%, а сами консервы подорожали почти на 30%.



В Минпромторге предложили завозить больше жести из Белоруссии. По сообщению ведомства, белую жесть в России производит Магнитогорский металлургический комбинат, а в ЕАЭС — Миорский металлопрокатный завод в Белоруссии и «АрселорМиттал Темиртау» в Казахстане. При этом, по данным Минпромторга, на белорусском заводе сейчас низкая загрузка, поэтому возросший спрос на материал можно удовлетворить за счет повышения его выпуска.





Легенде русского рока Юрию Шевчуку власти на юбилей подарили штраф.



Известному ещё со времен СССР лидеру группы ДДТ Юрию Шевчуку исполнилось 65 лет. По этому случаю он решил провести концерт в своем родном городе Уфа. Отметим, что многие жители города считают знаменитого музыканта гордостью Уфы. На концерте группы ДДТ собрались 8 тысяч человек.



В ходе выступления Юрий Шевчук произнес речь, в которой отметился довольно резкими высказываниями.



«Родина, друзья, это не *опа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина – это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это – Родина!», - заявил он.



После концерта за сценой Шевчука с нетерпением ждали представители правоохранительных органов. Правда, их претензии свелись к другой части выступления знаменитого музыканта, в которой он поделился своими мыслями по поводу «спецоперации» российских войск на Украине. Сообщалось, что на Юрия Шевчука был составлен протокол о дискредитации армии России. Музыканту грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.





Яркое солнце или ядерный взрыв?



Столетний юбилей Пионерской организации отметили в России 19 мая. В этот день в Новосибирске в торжественной обстановке из ниши в стене ДК им. М. Горького извлекли капсулу с посланием потомкам, которое написали пионеры в 1972 году. Зачитал его один из здравствующих ныне авторов Валерий Федоров.



«Дорогие друзья! Жизнь так прекрасна и удивительна, и вам предстоит сделать её ещё чудеснее. Так не теряйте же даром времени, шагайте по жизни смело, будьте мужественными, живите так, чтобы всем светило яркое солнце, чтобы наши мысли и дела согревали и радовали всех. Пусть будут у вас друзья на всей планете, пусть всегда будет мир!», - говорится в послании.



К словам детей из нашего славного прошлого стоило бы прислушаться многим ответственным лицам, занимающим в настоящее время в России важные посты. Увы, но пока происходит совершенно обратное.



Издание Кostroma.news сообщило, что 19 мая на заседании Костромской областной Думы депутат Владимир Михайлов предложил коллегам принять обращение к президенту Владимиру Путину о недопустимости нанесения Россией превентивного ядерного удара.



«В последнее время на центральных каналах российского телевидения, как федеральными чиновниками, так и политиками, журналистами и экспертами обсуждается сценарий возможного нанесения Россией превентивного ядерного удара. Применение Россией ядерного оружия первой идет вразрез с военной доктриной России, в соответствии с которой применение ядерного оружия возможно при наличии угрозы существования нашего государства. В данный момент такой угрозы перед Россией не стоит», – заявил Владимир Михайлов.



Он также напомнил коллегам, что применение ядерного оружия может привести к глобальной катастрофе, в результате которой погибнет все человечество.



Депутаты в подавляющем большинстве проголосовали против включения этого вопроса в повестку заседания. А представитель партии «Единая Россия» Олег Поругалов посчитал, что Владимиру Михайлову требуется… медицинское вмешательство.



«Тут надо к врачу обратиться, по-моему», - заявил единоросс.



Сообщается, что депутат Владимир Михайлов в знак протеста покинул заседание.



