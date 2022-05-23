Как сделать южноуральские села комфортными для молодежи

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23 мая 2022, 09:55 Татьяна Михайлова Источник: Южноуральская панорама

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Работа в этом направлении позволит привлечь специалистов в территории.

Программа «Комплексное развитие сельских территорий» должна стать драйвером привлечения молодежи в села. В этом уверена ректор Южно-Уральского аграрного университета Светлана Черепухина.

«Все понимают, что, если молодые ребята возвращаются в село и создают семьи, нужно обеспечить им комфортную жизнь. Это и детский сад, и школа, и поликлиника рядом», - отметила она в беседе с корреспондентом издания «Южноуральская панорама».

Еще одним важным аргументом для привлечения молодых специалистов является зарплата, поэтому сельхозтоваропроизводители стараются увеличить фонды оплаты труда. Это заметно по условиям, которые предлагались на недавно прошедшей ярмарке вакансий.

Кроме этого, Светалана Черепухина рассказала о реализации совместно с региональным минсельхозом федеральной программы по софинансированию предприятий, на которых проходят практику студенты ЮУрГАУ. Третьекурсники познакомятся с современным сельскохозяйственным производством, а представители вуза и профильного ведомства проанализируют потребности молодых специалистов.

Напомним, что ректор ЮУрГАУ Светлана Черепухина зарегистрировалась на предварительное голосование по дополнительным выборам в Законодательное Собрание.