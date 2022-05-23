Телеведущий Малоземов заявил, что больше всего электроэнергии дома расходует холодильник

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23 мая 2022, 08:00 Источник: Радио Sputnik

холодильник, pixabay.com

Автор и ведущий программы "Чудо техники" Сергей Малоземов рассказал в рамках разговора с журналистами утром в понедельник, 23 мая, какие бытовые приборы потребляют больше всего электроэнергии.

Больше всего электроэнергии, по словам эксперта, расходует холодильник, поскольку он работает непрерывно. Причем, чем чаще его открывают, тем больше энергии тратится.

Сергей Малоземов в беседе с Радио Sputnik сообщил, что на втором месте по трате электроэнергии находится система освещения. Он порекомендовал использовать светодиодные лампочки.

На третьем месте находятся кондиционеры и обогреватели зимой. Специалист посоветовал ставить кондиционер на режим поддержания комфортной температуры и не открывать окна.