После отравления 29 курсантов в Самаре СКР начал проверку в образовательном учреждении

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22 мая 2022, 16:56 Источник: Интерфакс

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Прокуратура и СКР выясняют причины массового отравления 29 курсантов Самарского кадетского корпуса МВД России. Об этом пишет Interfax.

В сообщении прокураторы сказано, что 29 курсантов в возрасте от 14 до 15 лет были госпитализированы с признаками пищевого отравления.

На данный момент подросткам оказывается медицинская помощь в стационаре. Состояние 6 курсатнов оценивается как средней степени тяжести, у остальные — удовлетворительное.

СКР по Самарской области начало проверку в образовательном учреждении относительно санитарно-эпидемиологических мер безопасности.