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После отравления 29 курсантов в Самаре СКР начал проверку в образовательном учреждении

, 16:56 Источник: Интерфакс

После отравления 29 курсантов в Самаре СКР начал проверку в образовательном учреждении
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Прокуратура и СКР выясняют причины массового отравления 29 курсантов Самарского кадетского корпуса МВД России. Об этом пишет Interfax.

В сообщении прокураторы сказано, что 29 курсантов в возрасте от 14 до 15 лет были госпитализированы с признаками пищевого отравления. 

На данный момент подросткам оказывается медицинская помощь в стационаре. Состояние 6 курсатнов оценивается как средней степени тяжести, у остальные — удовлетворительное. 

СКР по Самарской области начало проверку в образовательном учреждении относительно санитарно-эпидемиологических мер безопасности. 

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