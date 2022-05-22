США готовы предоставить Молдавии военную помощь, если Кишинев об этом попросит

США готовы отправить Молдавии вооружение, если об этом попросит правительство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей США Грегори Микс.

Микс заявил, что США окажет помощь согласно тем требованиям, которые предоставит молдавское правительство во избежание «выхода за рамок».

Ранее президент Молдавии заявила, что нейтралитет страны — это ее уязвимость, для изменения политической ситуации требуется изменение конституции. Также правительство страны окончательно отклонило законопроект «О статусе постоянного нейтралитета».