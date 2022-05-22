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Сапер взвода ДНР с позывным Крот рассказал, что в Мариуполе украинские националисты уничтожали жилые дома вместе с жильцами

, 14:51 Источник: РИА Новости

Сапер взвода ДНР с позывным Крот рассказал, что в Мариуполе украинские националисты уничтожали жилые дома вместе с жильцами
Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Украинские боевики-националисты в Мариуполе уничтожали жилые дома вместе с жильцами. Об этом со ссылкой на очевидцев рассказал РИА Новости заместитель командира инженерно-саперного взвода ДНР с позывным Крот.

По словам сапера, во время выхода из прилегающих к заводу "Азовсталь" районов, жилых массивов, бойцы нацгвардии, националисты, выжигали прилегающие здания, поджигали квартиры, нередко прямо с жильцами в доме, чтобы не оставить за собой чистую территорию, где была бы возможность закрепиться военным ДНР.

Боец с позывным Крот говорит, что теперь жители Мариуполя возвращаются к своим домам и находят своих погибших родственников.

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