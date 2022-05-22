В США читатели журнала National Review назвали Зеленского иждивенцем из-за помощи Украине в 40 млрд долларов

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22 мая 2022, 14:10 Источник: РИА Новости

В. Зеленский, фото из соцсети

В США читатели журнала National Review пришли дико возмутились новостью о том, что американские власти выделили еще 40 миллиардов долларов для помощи Украине. Американцы в ярости начали критиковать и Белый дом и президента Украины Владимира Зеленского, назвал его иждивенцем.

"Ну что, в своем налоговом отчете за следующий год я укажу Зеленского как иждивенца?" — написал комментарий к публикации пользователь bizn43.

Ряд читателей припомнили властям США незавидные уроки прошлого. "Все очень просто. Судьбой Америке уготовано тратить на спасение мира столько, чтобы стать банкротом. Именно после этого мы, наконец, перестанем быть супердержавой, и все на этом закончится!" — полагает пользователь A304.

Комментируя помощь Украине, Taterdogs заметил: "Итак, мы опять беремся за старое? Вьетнам: кровь плюс расходы плюс социальный раскол. Результат: США терпят поражение. Ирак аналогично - кровь, расходы, социальный раскол. Результат: США уходят. Афганистан: кровь плюс расходы плюс позор. Результат: США терпят поражение. Так что же вы творите, наши американские лидеры?!"