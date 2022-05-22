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Глава E.ON Льюис: если правительство не вмешается, то Британию ждёт «топливная нищета»

, 14:44 Источник: РИА Новости

Глава E.ON Льюис: если правительство не вмешается, то Британию ждёт «топливная нищета»
Zamir Usmanov/Global Look Press
Около 40% британских семей ожидает в «топливная нищета» в случае сохранения нынешних цен на энергоносители. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Independent.
Глава энергетической компании E.ON дал комментарий относительно нынешней экономической ситуации в Британии. Он заявил, что если правительство не сможет урегулировать цены на энергоносители, то «около 40% семей будут жить в топливной нищете...ситуация будет ухудшаться». 
Льюис спрогнозировал, что цена за энергию может достичь около 3000 фунтов к осени 2022 года. 
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что власти США и Великобритании в последние несколько лет заверяли в снижении своей зависимости от энергоресурсов из России, однако статистика говорит об обратном.

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