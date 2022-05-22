Глава E.ON Льюис: если правительство не вмешается, то Британию ждёт «топливная нищета»

Около 40% британских семей ожидает в «топливная нищета» в случае сохранения нынешних цен на энергоносители. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Independent.

Глава энергетической компании E.ON дал комментарий относительно нынешней экономической ситуации в Британии. Он заявил, что если правительство не сможет урегулировать цены на энергоносители, то «около 40% семей будут жить в топливной нищете...ситуация будет ухудшаться».

Льюис спрогнозировал, что цена за энергию может достичь около 3000 фунтов к осени 2022 года.