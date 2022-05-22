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Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей Ка-52 в ходе спецоперации на Украине

, 10:56

Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей Ка-52 в ходе спецоперации на Украине
MOD Russia/via Globallookpress.com

Экипажи ударных вертолётов Ка-52 в ходе спецоперации уничтожили неуправляемыми авиационными ракетами военную технику и замаскированные позиции подразделений Вооруженных сил Украины. Министерство обороны РФ опубликовало кадры боевой работы вертолётов Ка-52.

Пресс-служба Росгвардии в воскресенье сообщила, что в ходе воздушной разведки в Луганской области обнаружен пикап и группа украинских военных пехоты ВСУ в укрытии. По сведениям разведки, противник планировал нанести артиллерийский удар по позициям российских военных. Росгвардейцы уничтожили опорный пункт украинских военных.

«Огневой взвод Росгвардии упредил возможную атаку и уничтожил миномётным огнем опорный пункт взвода противника, до 20 человек личного состава и автомобиль пикап», — цитирует RT ведомство.

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