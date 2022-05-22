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В Минэкономики ФРГ предложили разобрать газораспределительную сеть к 2045 году

, 11:21 Источник: ТАСС

В Минэкономики ФРГ предложили разобрать газораспределительную сеть к 2045 году
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В Министерстве экономики Германии предложили разработать газораспределительную сеть к 2045 году для достижения климатической нейтральности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на немецкую газету Welt am Sonntag.

Инициативу проявил статс-секретарь Патрик Грайхен, который встретился с представителями жилищно-коммунального комплекса. Он заявил, что к 2045 году «в трубах уже не будет газа». Также представитель Минэкономики призвал составить план по демонтажу сетей – прошлую идею относительно использовании сетей в качестве транспортера зелёного водорода он отверг. 

Однако глава Объединения муниципальных предприятий заявил о нецелесообразности демонтажа, поскольку нынешняя структура стоимостью несколько сотен миллиардов евро обесценится. 

На данный момент неизвестно на каком этапе реализации находится проект Грайхен, однако его раскритиковали и другие профильные сообщества. 

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