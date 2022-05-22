ВОЗ: подтверждены 92 случая оспы обезьян в 12 странах мира

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22 мая 2022, 10:37 Источник: ТАСС

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в воскресенье распространила информацию о том, что на 21 мая подтверждены 92 случая заболевания оспой обезьян в 12 странах мира. По данным ВОЗ, 28 случаев предполагаемых, их сейчас изучают.

По данным ВОЗ, сообщения о подтвержденных заболеваниях оспой обезьян поступили из стран, не являющихся эндемичными.

Они выявлены в Германии, Франции, Великобритании, Италии.

Специалисты организации выявили, что связь между заражением и поездкой заболевших в регион, где оспа обезьян является эндемической болезнью, не установлена. Заражение происходит при тесном физическом контакте между больными и здоровыми людьми. По имеющейся сейчас информации ВОЗ, в основном случаи были заболевания выявлены среди мужчин, имевших секс с мужчинами и обратившихся в учреждения первичной медицинской помощи и клиники сексуального здоровья.

В ВОЗ напомнили, что оспа обезьян является эндемической в Бенине, Габоне, Гане, Демократической Республике Конго, Камеруне, Кот-д'Ивуаре, Либерии, Нигерии, Республике Конго, Сьерра-Леоне, Центрально-Африканской Республике и Южном Судане.

Главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что вакцина, которая применялась от натуральной оспы, полностью защищает от оспы обезьян, создавать другую, специальную вакцину – не обязательно.