Командующий РВСН Каракаев: новая российская ракета «Сармат» может летать через Северный и Южный полюсы

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22 мая 2022, 07:59 Источник: РИА Новости

Сергей Каракаев, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" может летать через Северный и Южный полюсы. Информацию о новой отечественной МБР "Сармат" сообщил командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН), генерал-полковник, кандидат военных наук Сергей Каракаев в программе "Военная приемка" телеканала "Звезда".

По данным генерала Каракаева, эта новая ракета может летать по разным траекториям, в том числе через Северный и Южный полюсы, а возможность изменения направления полета достигается за счет энерговооруженности этого ракетного комплекса.

РИА Новости цитирует командующего РВНС: "От нашей пресловутой траектории через Северный полюс, при необходимости можно закладывать траекторию через Южный полюс, которая в настоящее время не защищена. Также имеются возможности и других траекторий — с точки зрения возможности вывода в космическое пространство".

По мнению Каракаева, в ближайшее время вряд ли удастся создать средства для перехвата "Сарматы", так как один из элементов преодоления ПРО — сокращение участка разгона ракеты после старта, а новая МБР разгоняется почти так же быстро, как и легкие твердотопливные ракеты при том, что она относится к тому типу, который медленнее набирает скорость.