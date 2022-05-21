Какие виды спутникового интернета существуют сегодня

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21 мая 2022, 23:01 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

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Технологии не спят. Технологии двигаются. А вместе с ними двигается и прогресс человечества. Ещё лет 35 назад о возможностях спутникового интернета упоминалось разве что в научной фантастике. Сейчас же это реальность для всех. Но какие виды этого уникального чуда технологий существуют в наше время?

Что касается спутникового интернета, то действующая глобальная спутниковая система Starlink из США, разрабатываемая всемирно известной SpaceX, уже позволяет предоставлять услуги по доступу в Сеть. Три года назад американцы запустили первую группу из 60 спутников, а затем осуществляли уже по 2-3 запуска в месяц, и по 45-60 аппаратов за раз. На орбите Starlink работают почти 2000 аппаратов. А агентство США по международному развитию купило более 1.3 тысячи терминалов от Starlink.

Британский конкурент, спутниковая группа OneWeb, уже имеет на орбите 428 аппаратов из 648 запланированных. Однако судя по скорости, он уступает американскому Starlink. Пропускная способность каждого спутника OneWeb достигает отметки в 17 Гбит\с. Starlink уже предлагает купить специальное абонентское оборудование для бета-тестирования во многих странах. OneWeb же выбрал тактику «окружения» России и уже проник в Казахстан.

В РФ скоро тоже появится многофункциональная спутниковая система «Сфера». В 2018 года она была анонсирована. Система предполагает запуск на орбиту в ближайшие несколько лет более 600 спутников. Это позволит раздавать сверхскоростной интернет. «Сфера» может заработать уже в 2024 году. А запуск первых прототипов космических аппаратов намечен на 2022 и 2023 годы. Российские системы имеют большую площадь и качество покрытия, включая регион Арктики.