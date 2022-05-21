Бывший министр транспорта Максим Соколов стал президентом «АвтоВАЗа»

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21 мая 2022, 17:21 Источник: "Интерфакс"

Максим Соколов, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Президентом «АвтоВАЗа» назначен вице-губернатор Петербурга, экс-министр транспорта России Максим Соколов. К своим новым обязанностям он приступит уже в понедельник. Об этом сам Соколов сообщил «Интерфаксу».

Он сказал, что покидает Петербург «с благодарностью к губернатору и с сожалением, что не удалось до конца выполнить задуманные проекты».

Как сообщил ТАСС, новый президент «АвтоВАЗа» будет представлен коллективу на следующей неделе. Ожидается, что в ближайшее время менеджмент компании представит обновленную стратегию ее развития.

Как сообщалось ранее, с 16 мая активы группы Renault, включая ее долю в «АвтоВАЗе» перешли в собственность государства.