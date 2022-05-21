Кто раскалывает общество Латвии

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21 мая 2022, 16:19 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Факельное шествие

Нет никаких сомнений, что латвийское общество раскололось после событий 9 мая – агрессивное унижение части общества, которые пришли возложить цветы к памятнику Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. И это сделали правящие националисты Латвии.



В Латвии могут посадить человека или завести административное дело только за то, что он скажет в публичном месте – нацист. Именно! По мнению правящих националов, в Латвии нет нацизма, а только патриотизм!



Давайте посмотрим на факты и проанализирует, например, на основе последних событий в Латвии.



Вчера прошло шествие «патриотов» Латвии за снос памятника Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, которое фактически организовал Нацблок в «компании» президента Латвии Эгилса Левитса и премьера Кришьяниса Кариньша.



Свое мнение я высказала в предыдущей статье (20 мая в «АН»), а вот сейчас хочу опубликовать мнение педагога, депутата Рижской Думы от Русского Союза Латвии Якова Плинера:



«Наблюдал вчера по ТВ за шествием. Требования участников – ужасны! Плакаты, например: «Латвия – земля латышей. Здесь правила латышей!» Они с горящими глазами утверждали, что идут к памятнику «оккупации». Мне это напомнило обстановку конца 30-х годов в гитлеровской Германии. Да, до начала войны в 1941 году произошла инкорпорация-присоединение ЛР к СССР на основе договора, хотя и под давлением СССР. После ВОВ, СССР «оккупировал» Остланд?? Абсурд, да и только! Грустно и смешно… Кто виноват в происходящем? По моему мнению, власти ЛР с националистическим душком, которые на протяжении трети века одурманивают людей. Вспомните – «Чемодан, вокзал, Россия! Мигранты, оккупанты! Объедают и захватывают квартиры!» Если человеку постоянно твердить, что он собака, то вскоре залает… Снос памятников (памяти) – кощунство! Ревизия истории – не менее. Что потом? Сжигание книг? Ведь после ликвидации русских школ, они будут не нужны. Что или кого начнут уничтожать затем? Вопрос даже не риторический. Утверждал и утверждаю – ПОБЕДУ НАД НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ В 1945 ОДЕРЖАЛИ СОВЕТСКИЙ НАРОД, КРАСНАЯ АРМИЯ (в том числе и латыши) И СОЮЗНИКИ. Нюрнбергский трибунал заклеймил военных преступников, в том числе SS-добровольцев. РЕШЕНИЕ ТРИБУНАЛА ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ И ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ!»





В начале статьи я упомянула слово «нацист». Давайте обратим свой взор и мысли на нацистскую расовую политику Адольфа Гитлера.



Итак, что она означает? Политика расовой дискриминации нацистской Германии включала в себя идеи превосходства «арийской расы» и ее противоборства с «семитской расой», а также концепция расовой гигиены. А это значит, что, например, евреи рассматривались, как полный антипод немцев – евреи в нацистской Германии были исключены практически из политической и экономической жизни Третьего Рейха, а уничтожение их началось в 1938 году. Что касается славян, то Адольф Гитлер не скрывал (это написано в его книге «Моя борьба»), данная нация является «второсортной» и «неполноценной». А расовое превосходство есть только у германского народа. В соответствии расовой гигиены «недочеловеки» по мнению нацистов, были лишены и прав гражданства, возможности работать на государственной службе… Постоянно проводилась пропаганда и среди этнических немцев возникало чувство предубеждения и ненависти к другой расе…



Что мы видим сейчас в Латвии?



Неграждане, в основном русскоязычные, не имеют право работать в государственной службе, голосовать, занимать ответственные посты и даже в определенных «местах» Латвии не могут купить кусок земли… В чем отличие от принципов нацистской расовой политики?



Далее, превосходство «арийской расы»… Тут интересно! Националы Латвии выступали гневно, что не все латвийцы могут называть себя латышами, а только «избранные» - титульные! Остальные – те, кому мы позволяем тут жить, и которые должны нас, титульных, обслуживать! Вы видите разницу между данной позицией и принципами Третьего Рейха?



Вспомните лозунг на вчерашнем шествии – «Латвия – земля латышей! Здесь правила латышей!» В нацистской Германии существовало исключительное превосходство «истинного арийца», который имел право на все! В том числе на убийства «неправильных». В чем разница?





Одно из главных требований Нацблока Латвии – лишение гражданства страны нелояльных и неправильных! Политика к «неправильным» нацистской Германии – лишение гражданства! В чем разница в принципах Адольфа Гитлера и Нацблока?



Даже ничего придумывать не следует – все «сделал их кумир» - Адольф Гитлер!



Самое страшное, что это происходит в европейском государстве в наше время! На глазах у всей освобожденной от коричневой чумы Европы!!!



Подобные принципы, законы, которыми руководствуется Нацблок Латвии, не является сплочением общества, а ее неминуемым расколом.



Да, националисты все принципы Третьего Рейха прикрывают патриотизмом! Каким??? Кто-то посягает на независимость Латвии? Если только США, «отправив» сюда своего представителя в правительство!



Самое «крутое» при сплочении общества – снести памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, куда каждый год приходят тысячи, тысячи людей, чтобы отдать дань тем, кто освободил мир от нацизма!



Но главное – победителей в ВОВ назвать военными преступниками, оккупантами, и открыто приветствовать Третий Рейх! Мы это видели вчера, когда во время шествия некий мужчина играл на барабане (как в 30-х годах во время шествия нацистов) со свастикой немецкой Германии.

Так кто раскалывает общество в Латвии – на правильных и неправильных?



Вглядитесь в фото статьи, и какую разницу вы увидите между Третьим Рейхом и нынешней правящей коалицией Нацблока и их последователей???