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МИД РФ: Россия запретила въезд в страну 963 гражданам США, в том числе для актера Моргана Фримана

, 17:11 Источник: радио Sputnik

МИД РФ: Россия запретила въезд в страну 963 гражданам США, в том числе для актера Моргана Фримана
Aleksander Polyakov/Global Look Press

Россия ввела контрмеры и закрыла въезд в страну для 963 граждан США, соответствующий документ опубликован на сайте МИД РФ. Об этом пишет радио Sputnik. 

В сообщении указано, что ответной мерой по отношению к антироссийским санкциям США является публикация «стоп-листа». Гражданам США, попавшим в список, запрещён въезд на территорию РФ. 

Рестрикции были введены против 963 граждан Соединённых штатов. Среди них оказался действующий президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин.

Также в «стоп-лист» попал актёр Морган Фриман. Отмечается, что Арнольда Шварцнеггера, записавшего в марте видеообращение с просьбой остановить президенту РФ Владимиру Путину спецоперацию на Украине, в списке не оказалось.

В МИД РФ отметили, что впредь США ожидают ответные санкции. А российские рестрикции против Запада — «это вынужденный характер». 

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