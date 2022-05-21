На чемпионате мира по хоккею нет России, но русский - один из лучших

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21 мая 2022, 14:25 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Sports.ru

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Уже в субботу в Хельсинки возможно состоится ключевой матч группы А. Швейцарцы и канадцы схлестнутся меж собой в поединке, и определят, кто же именно займёт первое место. Одна из самых ярких мировых фигур на турнире – это наш с вами соотечественник, нападающий сборной Швейцарии Денис Мальгин. В таблице бомбардиров он на втором месте с 8(4+4) очками вслед за чешским ветераном Романом Червенкой. Не самый габаритный, но очень ловкий, задористый и хитрый центрфорвард замечен в каждой игре. Уровень соперников из Италии, Дании, Казахстана и Словакии был довольно скромным. Но всё же второе звено швейцарцев во главе с Мальгиным пока полностью превосходит ударную тройку НХЛ, таких, как Хишер, Майер и Курашев.

Ещё перед стартом Олимпиады наш соотечественник давал интервью СМИ. «Дорогу в КХЛ не закрываю», - отмечал он в своей речи, «Там чемпионат сильный, матчи проводятся на маленьких площадках, что делает игру интереснее. И молодёжь развивается. Мне много чего рассказывал Джастин Азеведо. Классный игрок, который говорил о своём пребывании в Казани только хорошее. Ему там нравилось всё. КХЛ – отличный вариант для продолжения карьеры, если поступит предложение от команды, ставящей серьёзные задачи. Но пока я иду шаг за шагом. Олимпиада, выступление за «Цюрих» в плей-офф, чемпионат мира. И ещё я хочу попробовать себя в NHL».

С тех пор ситуация мировая переменилась, причём кардинально. Потому о российской карьере Мальгину можно пока забыть, по крайней мере на данном этапе. Форвард наверняка будет востребован в НХЛ, где ранее играл во «Флориде» и «Торонто». А несколько лет назад его кандидатуру рассматривал наш русский ЦСКА. Но в итоге быстро забраковал, посчитав, что хорошая техническая оснащённость и светлая голова никак не компенсируют скромных габаритов. Из биографии мы знаем, что Денис Мальгин – наш человек, но родился он в Швейцарии.

Его отец Альберт Мальгин, отважный пермяк и тоже известный человек в спорте. В советское время играл за «Молот» и «Химки». Потом он уже осел в Швейцарии, где поначалу играл, а потом занимал посты главного тренера и менеджера в различных клубах низших дивизионов. Отец Дениса с родиной связь не терял никогда. Всегда привозил детей к родственникам в горячо любимую им Пермь. Как рассказывал Альберт журналистам, даже сейчас он следит за КХЛ и периодически смотрит хоккейные эфиры на канале «Спорт-экспресс».

На самой Олимпиаде Денис Мальгин так и не смог проявить себя должным образом. Незадолго до начала турнира спортсмен заболел коронавирусом. Но по возвращении на родину, он прекрасно играл за «Цюрих». Команда дошла с ним до 7-го матча финала плей-офф против «Цуга». Именно Мальгин, забросивший в кубковой стадии 9 шайб, тащил на себе «Львов». Он почти стопроцентно бы получил звание самого ценного игрока плей-офф, если бы его команда не упустила бы титул, ведя 3-0 в серии. Но он благополучно может исправить ситуацию в ближайшие дни в Финляндии.