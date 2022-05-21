Пушилин: «эпопея» с укрывавшимися на «Азовстали» украинскими боевиками закончилась

«Эпопея» с украинскими боевиками, которые укрывались на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ДНР Дениса Пушилина.

Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил, что «эпопея» с украинскими преступниками из «Аховстали» закончена.