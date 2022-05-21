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Пушилин: «эпопея» с укрывавшимися на «Азовстали» украинскими боевиками закончилась

, 14:30 Источник: РИА Новости

Пушилин: «эпопея» с укрывавшимися на «Азовстали» украинскими боевиками закончилась
Денис Пушилин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press
«Эпопея» с украинскими боевиками, которые укрывались на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ДНР Дениса Пушилина.
Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил, что «эпопея» с украинскими преступниками из «Аховстали» закончена. 
Ранее, 19 мая, Денис Пушилин заявил, что сотрудники Международного Комитета Красного Креста сочли удовлетворительными условия содержания сдавшихся украинских военных с металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе.

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