Мишка из придорожного кафе под Саткой переехал в челябинский зоопарк

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

21 мая 2022, 10:29 Анна Семенова

Малышу нравится в новом доме. Фото: кадр из видео челябинского зоопарка

Малышу очень понравился новый дом.

Много лет зоозащитники пытались спасти медведя Малыша, живущего в клетке рядом с придорожным кафе «Берлога» в окрестностях Сатки. Писали жалобы, публиковали многочисленные посты в социальных сетях. К медведю несколько раз приезжали ветеринары, и даже губернатор Алексей Текслер. Инспекция убеждалась, что отношение к зверю хорошее, он здоров, упитан и весел, и Малыш продолжал оставаться у законных хозяев.

Однако в этом году стало известно, что бизнес продается и ухаживать за мишей будет довольно сложно. К тому же, постоянно нужно следить и за безопасностью гостей кафе, которые то и дело пытаются просунуть в клетку руку или еду.

Когда Малыш проснулся после зимней спячки, решено было отправить его на новое место жительства. Жилплощадь размером 80 квадратов с бассейном и душем предоставил челябинский зоопарк.

Вчера, 20 мая, состоялся переезд. Малыша даже не пришлось усыплять, он радостно перешел в транспортировочную клетку за баночкой меда. Новой квартире косолапый обрадовался. К его приезду клетку украсили веточками, наполнили бассейн. Увидев его, бурый сразу плюхнулся в воду. А там еще оказался мяч, с которым медведь с удовольствием поиграл.

Сотрудники зоопарка отмечаютс, что Малыш очень любознательный и игривый. Он умеет танцевать со шваброй и мастерски позирует на камеру. Гостям новый мишка точно понравится.