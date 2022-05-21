За сутки в Челябинской области 121 человек заболел и четыре умерло от ковида

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

21 мая 2022, 10:08 Анна Семенова

Ковид все еще опасен для людей из группы риска. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

А в это время в стране приостановили выпуск еще одной вакцины.

По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки из больниц выписалось 159 пациентов, победивших коронавирусную инфекцию. Им на смену пришел 121 свежеиспеченный заболевший с положительным ПЦР-тестом, в том числе 16 школьников. Всего на анализ были направлены 5 425 человек с признаками ОРВИ. Четверо южноуральцев оказались бессильны перед болезнью и скончались.

На 21 мая в Челябинской области переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 838 человек.

А Интерфакс сегодня сообщает о приостановке производства вакцины «ЭпиВакКорона». Недавно мы уже сообщали, что завод, выпускающий «КовиВак» также поставил конвейер на паузу. И в том и в другом случае причина – отсутствие заказа со стороны Минздрава. Регионы заказывают только «Спутник V».