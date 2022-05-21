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Аргументы Недели Общество 13+

Финляндия отказалась платить за уже поставленный российский газ

, 09:28 Источник: радио Sputnik

Финляндия отказалась платить за уже поставленный российский газ
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Globallookpress.com
«Газпром» перестал экспортировать российский газ в Финляндию из-за отказа оплачивать энергоносители в рублях. Об этом сообщает радио Sputnik.
С 21 мая Финляндия перестанет снабжаться российским газом из-за отказа страны оплачивать топливо в рублях. Также Финляндия не оплатила газ, поставленный ещё в апреле. 

Финская компания начала разбирательства по действующему контракту на топливо. 
В министерстве экономики Финляндии заявили, что альтернативы российским энергоносителям уже найдены. Часть газа финское правительство будет закупать у стран Балтии. 

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