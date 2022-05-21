Финляндия отказалась платить за уже поставленный российский газ

«Газпром» перестал экспортировать российский газ в Финляндию из-за отказа оплачивать энергоносители в рублях. Об этом сообщает радио Sputnik.

С 21 мая Финляндия перестанет снабжаться российским газом из-за отказа страны оплачивать топливо в рублях. Также Финляндия не оплатила газ, поставленный ещё в апреле.





Финская компания начала разбирательства по действующему контракту на топливо.

В министерстве экономики Финляндии заявили, что альтернативы российским энергоносителям уже найдены. Часть газа финское правительство будет закупать у стран Балтии.