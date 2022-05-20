В этом году «пшеничные войны» почти неизбежны​

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20 мая 2022, 21:22 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

На фоне ситуации вокруг России и Украины, пшеница с начала года подорожала более чем на 60%. Не стоит забывать, что РФ, как и Украина, обеспечивают почти треть мирового экспорта пшеницы. В начавшемся в июле сезоне 2021-2022 на долю российских поставщиков пришлось 16% экспорта пшеницы в мире, а на украинских – 10%. С февраля 2022 года РФ ограничила экспорт зерновых за пределы Евразийского экономического союза до конца июня. Это потребовалось для защиты внутреннего рынка.

Проблемы появились как раз тогда, когда истощились мировые запасы. Международные компании разорвали деловые связи и покинули Россию, и это поспособствовало перебоям с поставками. Известно, что ЕС запретил сотрудничество с Новороссийским морским торговым портом, куда отгружают более половины экспортного зерна. Проблемы наблюдаются и в Украине, из-за боевых действий. В ООН сообщили о невозможности использовать около 4.5 млн тонн зерна, находящихся в украинских портах. В апреле генсек ООН Гутерриш предупредил, что на фоне драматических событий одна пятая часть человечества может столкнуться с голодом.

В мае мировой рынок получил очередной удар. Власти Индии запретили экспорт пшеницы в связи с резким скачком мировых цен. В результате «продовольственная безопасность республики, а также соседних уязвимых стран, находится под угрозой». Вывоз пшеницы теперь могут допустить лишь на основании разрешения индийского правительства после запроса властей других стран о необходимости удовлетворения потребностей в области продбезопасности. На фоне экспортного запрета в Индии фьючерсы на пшеницу в Чикаго подскочили сразу на 6%. А цена за пшеницу в Европе побила рекорды – 438.25$ за тонну.