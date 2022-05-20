В Риге прошло шествие за снос памятника Освободителям – русский не учить, границы закрыть, гражданства лишить

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20 мая 2022, 20:34 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Сегодня, 20 мая, в Риге проходит шествие за снос памятника Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. У организаторов шествия есть условия…

Думаю, что не следует даже объяснять, что инициатором подобного шествия выступил, конечно, Нацблок под покровительством президента Эгилса Левитса, премьера Латвии Кришьяниса Кариньша.

Хочу отметить, что акцию против сноса памятника Освободителям, которую организовала Татьяна Жданок (Русский Союз Латвии), понятно, что запретили.

Посмотрите, как интересно происходит в демократической стране – митинги, которые правительство Латвии считают «опасными» - запретить! А то, что выгодно чиновникам-националистам – «одобряем». Это называется демократия по-латышски! Нигде подобного не увидишь!

Более того, под шумок, националы решили протащить новые законы – демонтировать все советские памятники, потому как это оскорбляет чувства патриотов Латвии, как сами себя называют националы, выдворить из страны немедленно всех нелояльных, и совсем неважно, что международное право запрещает отбирать, например, гражданство у человека, если он останется совсем «без ничего», но разве такие мелочи волнуют националистов? Но самое «интересное» предложение – все жители должны твердо ответить, что Крым – Украина! Как это можно «провернуть» - сложно ответить… И, конечно, немедленно закрыть границы с Россией, и запретить учить (и говорить) на русском языке!

Понятно, что сложно было придумать большее, чтобы сильнее расколоть общество! Но националисты в ударе-угаре! Их совершенно не волнует то, что в международные суды полетят иски, а Европа уж точно узнает, что за «мысли» и настрой витают в правительстве Латвии! Их не волнует, что, доведенные «нелояльные» поднимутся в свою защиту! Их не волнует то, что огромная Россия потребует держать ответ, и попробуй не дай – дело же касается Освободителей от немецко-фашистских захватчиков! Это будет, мол, потом… Вот только все может настолько быстро измениться, что потом уже не будет…

Как же! Сам глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич заявил в публичном латвийском пространстве президенту Владимиру Путину – «Россия не получит компенсацию за памятник, а только от мертвого осла уши!» Какой смелый глава нетрадиционной ориентации латышского МИД! Поди, Владимир Владимирович уже «испугался»! Вона какие дипломаты работают в Латвии! Дипломаты всем дипломаты!

Меня вот только удивляет, а разве в запасе у таких людей «семь жизней», как у котейки? Или им забудут подобное? Или отчаянная глупость, или уже домишки в США прикупили? Так тоже нет гарантии, а вдруг «Сармат» на перегонки с «Хаски» полетят… Тут уж не только «уши осла», а при наличии трех, простите, унитазов в доме, при виде такой «красоты» в портки опорожнишься… если успеешь!

Но есть и хорошая новость – депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок (РСЛ) выступила на пленарном заседании в Брюсселе – она проинформировала Европарламент о пропагандистской компании по сносу памятников солдатам ВОВ, о многочисленных фактах вандализма и решении о демонтаже самого большого мемориала-памятника Освободителям Риги от нацистских захватчиков:

«Тысячи жителей принесли 9 мая цветы к памятнику, но власть в ту же ночь демонстративно уничтожила трактором цветочный ковер», - заявила Татьяна Жданок.

Кстати, многие коллеги из ЕП выразили Татьяне Аркадьевне слова поддержки. А депутат из Португалии Сандра Перейра даже использовала отведенное ей время на пленарном заседании в Брюсселе – по мнению г-жи депутата ЕС, который позиционирует себя как защитник прав человека во всем мире, спокойно мирится с нарушениями прав у себя. Видимо, Европа хочет переписать историю «под себя!»

Один интересный момент на сегодняшнем шествии – некий господин, видимо, из националистов, бил в барабан с интересной «символикой!!!» (СМОТРИТЕ НА ФОТО!) Полиция объяснила, что это национальный древний символ!!! И, конечно, полиция никого не задержала – не георгиевская ленточка же…

Что вам, дорогие читатели, напоминает символ на барабане? Не свастику ли?

А дальше какой символ «не заметят»? Может, концлагеря для русскоязычных Латвии, как предложил один депутат Сейма?

Итак, в Латвии началась своя «спецоперация» по уничтожению памятника Освободителям от нацизма, русского языка и «высылка» нелояльных к нацизму жителей!