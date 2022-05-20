Экс-главе УФНС Поморья добавили срок за взятки от сборщиков металлолома

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20 мая 2022, 18:57 Источник: 29.ru

Фото: pixabay.com

Продолжается история со взятками экс-главы УФНС Поморья Сергея Родионова. Он получил новый приговор. С учетом всех преступлений Родионов осужден на 10 лет колонии строгого режима с конфискацией сумм взяток и лишён классного чина «государственный советник Российской Федерации 2-го класса». Также бывший глава УФНС обязан выплатить штраф 30 миллионов рублей.



Сергея Родионова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями и в двух эпизодах получения взятки.



— Следствие установило, что с апреля по ноябрь 2019 года на территории Архангельска и Санкт-Петербурга обвиняемый вымогал и получил через посредника взятку в размере 8,9 миллиона рублей за совершение в пользу взяткодателя и представляемого им юридического лица незаконных действий по снижению размера недоимки, пеней и штрафов, доначисленных по результатам выездной налоговой проверки. Вознаграждение требовалось и за предоставление рассрочки выплаты недоимки, пеней и штрафов путем заключения мирового соглашения с УФНС России по АО и НАО, а также за способствование указанным действиям в силу своих служебных полномочий, — уточнили в Следственном комитете (СК).



По информации СК, представитель компании подал апелляционную жалобу на действия налоговой. Тогда Сергей Родионов в отместку потребовал от подчиненных приостановить все операции по банковским счетам компании и электронным деньгам. У компании появились долги по текущим платежам и заработной плате. Директор предприятия был вынужден отозвать поданную апелляционную жалобу. По данным 29.RU, речь шла о «КТА.ЛЕС».



— «КТА.ЛЕС» занимается переработкой отходов, в том числе опасных, вторичного сырья, черных, цветных и драгоценных металлов. В частности, они утилизируют военную технику. Компания оказывает услуги на территории всей Арктической зоны России и работает по госпрограммам, — сообщало издание.



Известно также, что в 2013 году Родионов получил от представителя этой же фирмы взятку в размере 1,3 миллиона рублей, чтобы тот смог избежать ответственности за налоговое правонарушение.



За один из эпизодов взятки Родионова ранее уже приговорили к 8 годам лишения свободы, но бывшему чиновнику удалось обжаловать приговор и остаться под домашним арестом, а дело отправили на пересмотр. В начале мая его также признали виновным в получении взятки в размере 1,4 миллиона рублей от предпринимателя из НАО.



В октябре 2021 года Родионова заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями и в отмывании денег. Сообщается, что это дело еще находится на рассмотрении.



