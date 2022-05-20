Что брать с собой контрактнику или добровольцу, отправляющемуся в зону боевых действий: Советы ветеранов

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20 мая 2022, 18:44 Источник: osnmedia.ru

Герой России Александр Головашкин

Для любого контрактника, а тем более добровольца, командировка в зону выполнения боевых задач – стрессовая ситуация. И здесь как никогда важны советы опытных участников боевых действий. Редакция Общественной службы новостей обратилась в Общероссийскую организацию «Офицеры России» для получения соответствующих рекомендаций.



По словам члена Президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Героя России полковника Александра Головашкина, один из наиболее часто задаваемых вопросов от людей, в первый раз отправляющихся в зону боевых действий, а также их родственников – что брать с собой из тех вещей и предметов, что могут там понадобиться. Речь, разумеется, не идет о вооружении и «тяжелой» профессиональной экипировке (оружии, шлемах, бронежилетах и т.д.), а больше о предметах повседневного пользования, одежде, вспомогательной экипировке, продуктах питания и прочем.



«У нас есть список, составленный членами нашей организации, участниками боевых действий, офицерами, у которых за плечами не один военный конфликт. Сразу оговорюсь, что данный список не является исчерпывающим и обязательным, а скорее носит рекомендательный характер. Кто-то скажет чего-то не хватает, а некоторые посчитают ряд предметов излишними. Окончательное решение, что брать с собой, должен принять сам командированный. Считаем, что многое из того, что вошло в список, существенно облегчит тяготы и лишения человеку, выполняющему боевые задачи, а некоторые предметы необходимой экипировки в определенных ситуациях помогут сохранить здоровье, а то и жизнь. Повторюсь – за каждым пунктом перечня стоит личный опыт офицеров, прошедших по несколько войн», − подчеркнул Александр Головашкин.



Рекомендации Общероссийской организации «Офицеры России» на весенне-летний и осенний период.



Медицина:



1. Жгуты – по количеству конечностей (желательно два турникета и два резиновых. Обратите внимание на турникеты: многим именно они спасли жизнь, как более эффективное средство. Но в экстремальной обстановке необходимы минимальные навыки пользования ими, поэтому важно заранее потренироваться, чтобы не запутаться);

2. Перевязка, 2 единицы (может быть ИПП производства России или два бандажа израильских);

3. Космическое одеяло;

4. Обычные марлевые бинты, брать побольше;

5. Йод;

6. Жаропонижающие средства;

7. Противодиарейные средства;

8. Противоаллергенные средства;

9.Нурофен или аспирин, любое бытовое обездоливающее, противовоспалительное и противопростудное средство, которым обычно пользуетесь;

10. Кровеостанавливающие средства (целокс, гемофлекс, эллагра, гемостоп);

11. Уголь активированный;

12. Разные пластыри;

13. Пантенол (крем-мазь от ожогов), Апполо гель;

14. Детский крем;

15. Влажные салфетки

16. Средство от насекомых (репилленты).



Одежда и экипировка:



1. Термобельё (2 комплекта);

2. Нательное бельё (майка или футболка, носки, трусы) с запасом, так как стирать чаще всего нет возможности;

3. Носки треккинговые, минимум 3 пары

4. Флисовый костюм, шапка, перчатки.

5. Обувь хорошая с высоким берцем (2 пары);

6. Сапоги резиновые;

7. Плащ-накидка;

8. Форма полевая (2 комплекта) по сезону ЕМР, «Зелёный мох», универсально «Мультикам», либо один уставной ЕМР + горка

9. Маскхалат (по сезону);

10. Разгрузочный жилет тактический (в цвет формы);

11. Очки противоосколочные, тактические;

12. Перчатки военные, специальные (длинный палец);

13. Наколенники и налокотники (тактические);

14. Балаклава (летняя и демисезонная).



Снаряжение:



1. Рюкзак (РД) 25-35 литров с системой боковых ремней для фиксации принадлежностей, каркасный;

2. Спальный мешок (хороший);

3. Туристический коврик;

4. Сиденье туристическое;

5. Фонарь (2 штуки) с запасом батарей, можно с функцией подзарядки от кабеля;

6. Налобный фонарь;

7. Бинокль или другая оптика;

8. Мультитул (по финансовым возможностям);

9. КЛМН (кружка, ложка, миска, нож, материал возможен разный, только не стекло);

10. Обычный широкий скотч (моток);

11. Репшнур (25 метров) и карабин;

12. Газовая горелка;

13. Телефоны: смартфон (противоударный и водонепроницаемый) и кнопочный (по требованиям безопасности – без домашних симкарт);

14. Целлофановые мусорные мешки 5 шт. объём 40-50 литров для минимально изоляционных целей;

15. Фляга для воды;

16. Термос противоударный.



Продукты:



Тут все очень индивидуально, по своему рациону из расчета на 3 суток. Военнослужащим выдаются индивидуальные штатные рационы питания, но их можно разнообразить на первое время:

1. Каши быстрорастворимые в пакетах;

2. Шоколад, типа батончиков «Сникерс» – «Марс» (быстрые углеводы);

3. Сухофрукты;

4. Консервы (тушенка, рыбные);

5. Колбаса вяленая или копченая, непортящаяся;

6. Лапша быстрого приготовления (доширак, ролтон).



Разное:



1. Блок сигарет (даже для некурящих, это «валюта» и на обмен);

2. Зажигалки самые дешёвые (2-3 шт.);

3. Спички туристические (2 коробка).



«Офицеры России» еще раз предупреждают, что данный список носит сугубо рекомендательный характер.



«Кто-то может сказать, что если приобрести все по списку и положить в рюкзак, то он будет неподъёмным, если вообще в него все поместится. Совершенно верно, поэтому мы просто даем рекомендации, а что именно вы положите в свой рюкзак – решать вам самим. Это всегда очень индивидуальное решение», − подчеркивает Герой России Александр Головашкин.