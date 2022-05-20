Что брать с собой контрактнику или добровольцу, отправляющемуся в зону боевых действий: Советы ветеранов

Для любого контрактника, а тем более добровольца, командировка в зону выполнения боевых задач – стрессовая ситуация. И здесь как никогда важны советы опытных участников боевых действий. Редакция Общественной службы новостей обратилась в Общероссийскую организацию «Офицеры России» для получения соответствующих рекомендаций.
По словам члена Президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Героя России полковника Александра Головашкина, один из наиболее часто задаваемых вопросов от людей, в первый раз отправляющихся в зону боевых действий, а также их родственников – что брать с собой из тех вещей и предметов, что могут там понадобиться. Речь, разумеется, не идет о вооружении и «тяжелой» профессиональной экипировке (оружии, шлемах, бронежилетах и т.д.), а больше о предметах повседневного пользования, одежде, вспомогательной экипировке, продуктах питания и прочем.
«У нас есть список, составленный членами нашей организации, участниками боевых действий, офицерами, у которых за плечами не один военный конфликт. Сразу оговорюсь, что данный список не является исчерпывающим и обязательным, а скорее носит рекомендательный характер. Кто-то скажет чего-то не хватает, а некоторые посчитают ряд предметов излишними. Окончательное решение, что брать с собой, должен принять сам командированный. Считаем, что многое из того, что вошло в список, существенно облегчит тяготы и лишения человеку, выполняющему боевые задачи, а некоторые предметы необходимой экипировки в определенных ситуациях помогут сохранить здоровье, а то и жизнь. Повторюсь – за каждым пунктом перечня стоит личный опыт офицеров, прошедших по несколько войн», − подчеркнул Александр Головашкин.
Рекомендации Общероссийской организации «Офицеры России» на весенне-летний и осенний период.
Медицина:
1. Жгуты – по количеству конечностей (желательно два турникета и два резиновых. Обратите внимание на турникеты: многим именно они спасли жизнь, как более эффективное средство. Но в экстремальной обстановке необходимы минимальные навыки пользования ими, поэтому важно заранее потренироваться, чтобы не запутаться);
2. Перевязка, 2 единицы (может быть ИПП производства России или два бандажа израильских);
3. Космическое одеяло;
4. Обычные марлевые бинты, брать побольше;
5. Йод;
6. Жаропонижающие средства;
7. Противодиарейные средства;
8. Противоаллергенные средства;
9.Нурофен или аспирин, любое бытовое обездоливающее, противовоспалительное и противопростудное средство, которым обычно пользуетесь;
10. Кровеостанавливающие средства (целокс, гемофлекс, эллагра, гемостоп);
11. Уголь активированный;
12. Разные пластыри;
13. Пантенол (крем-мазь от ожогов), Апполо гель;
14. Детский крем;
15. Влажные салфетки
16. Средство от насекомых (репилленты).
Одежда и экипировка:
1. Термобельё (2 комплекта);
2. Нательное бельё (майка или футболка, носки, трусы) с запасом, так как стирать чаще всего нет возможности;
3. Носки треккинговые, минимум 3 пары
4. Флисовый костюм, шапка, перчатки.
5. Обувь хорошая с высоким берцем (2 пары);
6. Сапоги резиновые;
7. Плащ-накидка;
8. Форма полевая (2 комплекта) по сезону ЕМР, «Зелёный мох», универсально «Мультикам», либо один уставной ЕМР + горка
9. Маскхалат (по сезону);
10. Разгрузочный жилет тактический (в цвет формы);
11. Очки противоосколочные, тактические;
12. Перчатки военные, специальные (длинный палец);
13. Наколенники и налокотники (тактические);
14. Балаклава (летняя и демисезонная).
Снаряжение:
1. Рюкзак (РД) 25-35 литров с системой боковых ремней для фиксации принадлежностей, каркасный;
2. Спальный мешок (хороший);
3. Туристический коврик;
4. Сиденье туристическое;
5. Фонарь (2 штуки) с запасом батарей, можно с функцией подзарядки от кабеля;
6. Налобный фонарь;
7. Бинокль или другая оптика;
8. Мультитул (по финансовым возможностям);
9. КЛМН (кружка, ложка, миска, нож, материал возможен разный, только не стекло);
10. Обычный широкий скотч (моток);
11. Репшнур (25 метров) и карабин;
12. Газовая горелка;
13. Телефоны: смартфон (противоударный и водонепроницаемый) и кнопочный (по требованиям безопасности – без домашних симкарт);
14. Целлофановые мусорные мешки 5 шт. объём 40-50 литров для минимально изоляционных целей;
15. Фляга для воды;
16. Термос противоударный.
Продукты:
Тут все очень индивидуально, по своему рациону из расчета на 3 суток. Военнослужащим выдаются индивидуальные штатные рационы питания, но их можно разнообразить на первое время:
1. Каши быстрорастворимые в пакетах;
2. Шоколад, типа батончиков «Сникерс» – «Марс» (быстрые углеводы);
3. Сухофрукты;
4. Консервы (тушенка, рыбные);
5. Колбаса вяленая или копченая, непортящаяся;
6. Лапша быстрого приготовления (доширак, ролтон).
Разное:
1. Блок сигарет (даже для некурящих, это «валюта» и на обмен);
2. Зажигалки самые дешёвые (2-3 шт.);
3. Спички туристические (2 коробка).
«Офицеры России» еще раз предупреждают, что данный список носит сугубо рекомендательный характер.
«Кто-то может сказать, что если приобрести все по списку и положить в рюкзак, то он будет неподъёмным, если вообще в него все поместится. Совершенно верно, поэтому мы просто даем рекомендации, а что именно вы положите в свой рюкзак – решать вам самим. Это всегда очень индивидуальное решение», − подчеркивает Герой России Александр Головашкин.
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