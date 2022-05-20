Дело «пермского стрелка» коснулось ректора университета

СКР возбудил дело в отношении руководителей Пермского госуниверситета (ПГНИУ). Ректору Дмитрию Красильникову, первому проректору Павлу Блусю и зампреду антикоррупционной комиссии университета Михаилу Мухачеву инкриминируют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
21 сентября прошлого года первокурсник юрфака ПГНИУ Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из охотничьего ружья. Погибли 6 человек, 23 получили огнестрельные ранения.
Красильникову, Блусю и Мухачеву инкриминируется оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц. По некоторым данным, по делу также проходит сотрудница Росгвардии Наталья Голованова, которой вменяют халатность.
Новое расследование может быть связано с нарушениями в организации охраны, а также работе системы оповещения и управления эвакуацией на территории университетского кампуса. Специалисты пришли к выводу, что система была неработоспособной. Кроме того, сообщается, что за несколько месяцев до трагедии в университете было ликвидировано структурное подразделение, которое отвечало за организацию охраны вуза.
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