Житель Торжка истязал маленькую девочку

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20 мая 2022, 13:54 Источник: afanasy.biz

Фото: afanasy.biz

В городе Торжок Тверской области задержан мужчина, которого обвиняют в истязании малолетней дочери его супруги. На него заведено уголовное дело.



Следствие утверждает, что мужчина причинил ребенку телесные повреждения. Таким образом он наказал девочку за небольшую провинность.



По версии правоохранителей, подобный способ воспитания мужчина применял неоднократно. В результате девочка получала физические и психологические страдания.



