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20 мая 2022, 13:35 Екатерина Ядрова

Фото Елены Галкиной

В дни празднования Великой Победы в музее истории Арзамасского приборостроительного завода вспоминали ветерана предприятия, фронтовика Леонида Петровича Волкова.



Ветеран прошел всю войну, был техником по ремонту боевых машин. На АПЗ проработал 31 год. Трудился слесарем 7 разряда в отделе главного механика, центральной заводской лаборатории, слесарем-инструментальщиком в сборочном цехе №41. За годы работы многих обучил своей профессии. В 1989-м вышел на пенсию. А еще Леонид Петрович увлекался творчеством: занимался в заводской изостудии и писал картины. Самые знаменитые его работы – «После боя» и «Враг сдается», написанные в жанре батальной живописи.

У сотрудников музея родилась идея создания выставки, посвященной ветерану. Его внучки Елена Лоськова и Наталья Сергеева предоставили из семейного архива награды, уникальные фотографии военных лет, фронтовые письма деда.



– Когда начали работать с материалом, поняли, что формат выставки мал для такой разносторонней, талантливой и многогранной личности, как Леонид Петрович. Поэтому решили провести вечер памяти фронтовика, – рассказала Лилия Сорокина, директор музея истории АПЗ. – Мероприятие готовили совместно с арзамасскими школами в рамках социального проекта гражданско-патриотической направленности «И память сердца говорит». Специально для вечера всего на один день из Арзамасского историко-художественного музея привезли его картины на военную тему.



13 мая в музее истории завода собрались родственники Леонида Петровича, представители Совета ветеранов и Молодежного совета предприятия, ученики школы №12, лицея, православной гимназии. Гости были не только зрителями, но и приняли в мероприятии самое непосредственное участие.

Воспоминания о фронтовике сменялись творческими номерами. Ребята пели песни, читали монологи и стихи. Выступил и заводской музыкальный коллектив Heat for you.



– Наш дед был человеком, любящим жизнь, мастером на все руки, – вспоминала Наталья Сергеева. – Он отлично пел. Тексты любимых песен записывал в блокнот. А его увлечение живописью передалось нескольким поколениям нашей семьи.



Коллеги Леонида Петровича отмечали его необычайную скромность и трудолюбие.



– Только сегодня открыла для себя, что Леонид Волков занимался живописью, – поделилась почетный ветеран АПЗ Мария Силачёва. – Прекрасно, что в таком возрасте он смог раскрыться в разных направлениях. Это пример человека советского поколения, которое выросло на понятиях «долг», «честь», «Родина».



– Мы ставили задачу не только вспомнить ветерана АПЗ и фронтовика Леонида Волкова, но и организовать диалог представителей разных поколений на тему Великой Отечественной войны. Важно сохранять историю, гордиться героями, – отметила специалист музея Елена Ткаченко.



– Такие встречи полезны для подрастающего поколения, – поделилась мнением Полина Голубева, учащаяся МБОУ «СШ №12 им. А.И. Сорокина». – Это возможность окунуться в историю, чтобы мы знали, помнили и чтили тех, кто отдал жизнь за мирное небо.



Стук метронома во время минуты молчания, проникновенные, берущие за душу песни… Многие из присутствующих не сдерживали слез. Финальную композицию «День Победы» исполняли все вместе.