ООН сообщила о гибели 3811 мирных жителей на Украине

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20 мая 2022, 12:33 Источник: РБК

Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека привело данные о погибших мирных людях с начала спецоперации на Украине. По данным ООН, погибли 3811 гражданских человек, в том числе 1429 мужчин, 937 женщин и более 250 детей.

В организации отметили, что пол 70 погибших детей и 1190 взрослых не определен. Ранены за это время 4278 человек, среди них - 528 женщин и более 350 детей.

Больше всего убитых и раненых ООН зафиксировала в Донецкой и Луганской областях — 4422 (2099 убитых и 2323 раненых).

Руководство ООН считает, что на самом деле реальные цифры гораздо выше, так как передача сведений из мест, где велись активные боевые действия, таких как Мариуполь, Изюм в Харьковской области и Попасная в ЛНР, затруднена.

11 мая ООН сообщала о гибели 3,5 тысячи погибших мирных граждан на Украине, среди которых более 200 детей и 821 женщина, - передает РБК.

До 20 тысяч украинских военных и националистов могли погибнуть только в Мариуполе.