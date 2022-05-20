В Челябинске планируют пустить трамвай из центра в Ленинский район

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

20 мая 2022, 12:06 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Большинство горожан поддерживают эту инициативу.

Объявлен аукцион на разработку технико-экономического обоснования продления трамвайной линии от железнодорожного вокзала в Ленинский район. Она будет проходить по существующему мосту через железнодорожные пути.

Аукцион проводит министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Начальная цена контракта – 15,5 миллионов рублей. Заявки на участие принимаются до 25 мая. Победитель аукциона дожжен будет подготовить проектную документацию, провести изыскания, рассчитать стоимость инженерных работ. Автор в течение трех лет будет консультировать региональное ведомство по вопросам реализации проекта.

Предполагается строительство трамвайных путей, реконструкция путепровода, расширение моста. Работы будут проводиться в рамках реформы общественного транспорта. Согласно данным опроса, проект поддерживает 82% челябинцев, ведь новый маршрут из центра в Ленинский район будет гораздо короче существующего. Сейчас пассажирам трамвая приходится делать крюк и ехать от Комсомольской площади по Копейскому шоссе, затем по улице Гагарина, улице Дзержинского и до Сельмаша. Также в миндоре добавили, что запуск новой трамвайной линии позволит запустить дополнительные трамвайные маршруты, которые соединят Ленинский с другими районами Челябинска.

«Продление трамвайной линии в Ленинский район - логичное продолжение концепции масштабной транспортной реформы в Челябинске, - считает заместитель главного редактора сетевого издания «Полит 74» Наталья Окорокова. - Акцент делается на развитие наиболее экологичных видов транспорта - трамваев и троллейбусов. Новая трамвайная линия также позволит повысить доступность Ленинского района для жителей других частей города».

С утверждением, что новая трамвайная линия значительно улучшит транспортную доступность, согласен заместитель директора медиахолдинга «Гранада Пресс» Максим Сельницин. «Некоторым образом, это скажется и на рынке жилья. Квартиры там смогут быть привлекательнее», - добавил он.